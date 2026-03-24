Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K., 'kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö., 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.G., 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.S., 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.S.B. ile 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.C. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

