Bolu'da 2 katlı evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde 2 katlı bir evin banyo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sağlık Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin 2.katında bulunan banyoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden komşular evdeki vatandaşların tahliyesine yardım ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Evde dumanların arasından çıkan bir vatandaş ise ambulansta tedbir amaçlı sağlık kontrolü yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı