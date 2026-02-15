Haberler

Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Bolu'da 16 yaşındaki lise öğrencisi evde ölü bulundu. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

  • Bolu'da 16 yaşındaki lise öğrencisi E.E.K. evinde ölü bulundu.
  • Polis, ölümün intihar ihtimali üzerinde duruyor.
  • E.E.K.'nın cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi E.E.K.'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS, İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

