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Bolu'da 1 haftada bin 504 sürücüye ceza yağdı

Bolu'da 1 haftada bin 504 sürücüye ceza yağdı
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Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği 1252 trafik uygulamasında 33 bin 209 araç denetlenirken, kural ihlali yapan bin 504 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen bin 252 trafik uygulamasında 33 bin 209 araç denetlenirken, kural ihlali yapan bin 504 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri il genelinde trafik güvenliğini ve akışını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, son bir haftalık periyotta kent genelinde trafik polisleri ve jandarma timleri tarafından bin 252 farklı trafik uygulaması yapıldı.

33 binden fazla araç mercek altına alındı

Ekiplerin il merkezi ve bağlantı yollarında gece gündüz demeden yaptığı titiz denetimler sonucunda toplam 33 bin 209 araç durdurularak tek tek incelendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı, evraklarında eksiklik bulunduğu veya sürüş ihlali yaptığı tespit edilen bin 504 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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