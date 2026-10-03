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Bolu Çaydurt'ta kişisel bakım ürünleri yüklü tırın dorsesi yandı, itfaiye söndürdü.

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Bolu Çaydurt'ta kişisel bakım ürünleri yüklü tırın dorsesi yandı, itfaiye söndürdü.
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Bolu'da TEM Otoyolu Çaydurt mevkisinde sabah 06.00 sıralarında kişisel bakım ürünleri yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu Çaydurt mevkisinde kişisel bakım ürünleri yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı, kişisel bakım ürünleri yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan dorseye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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