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Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer 13 gündür aranıyor

Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer 13 gündür aranıyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde piknik yaparken Eğlence Çayı'na girip kaybolan 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin’i arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor. Dronla havadan da desteklenen aramalarda henüz izine rastlanmadı.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 13 gündür devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin, serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 13'üncü günde sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan ve dronla havadan da sürdürülen çalışmalarda henüz Alptekin'e ait bir ize rastlanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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