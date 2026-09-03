Marmaris'te İki Ayrı Tekne İmdadı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinden 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Marmaris ilçesi Yeşil Deniz mevkisinde seyreden gezi teknesinden denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş ile yine gezi teknesinde rahatsızlan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı sonrası 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı