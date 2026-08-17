Antalya'da Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Sudan Çıkardı

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılıp ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Beach Park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen Veli E. bir süre sahilde vakit geçirdikten sonra denize girdi. Suda çırpınmaya başlayan genci gören arkadaşları panikle yardım isterken, gencin imdadına görevli cankurtaran yetişti. Sudan çıkartılan şahsa ilk müdahale yine Konyaaltı Sahili'nde görevli cankurtaranlar tarafından yapıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veli E., tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşlarının, Veli E.'nin kimliğinin cep telefonunun arkasında olduğunu ve suya girerken elinde olduğunu söylemesi üzerine cankurtaranlar bir süre sualtında cep telefonu aradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı