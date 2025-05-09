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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe Fotoğrafı Davasında Sanıklar Beraat Etti

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe Fotoğrafı Davasında Sanıklar Beraat Etti
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yargılanan 7 sanık, mahkeme tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraat etti. Mahkeme, sanıkların suçlamaları işlemediklerini belirterek, beraat taleplerini kabul etti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler

Duruşmada sanıkların duruşmada olmadığı gerekçesiyle son sözleri alınan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatlarını talep etti.

Tüm sanıkların beraatlarına hükmedildi

Savunmaların alınmasının ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan tüm sanıkların üzerlerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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