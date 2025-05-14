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Boğaziçi Üniversitesi'nde Konferansa Protesto: 15 Gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Konferansa Protesto: 15 Gözaltı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olduğu konferansa düzenlenen protesto sırasında olaylar çıktı. 15 kişi gözaltına alındı, 82 kişi serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi almıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için düzenlendikleri protesto sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmış, saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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