Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi ailesine teslim edildi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi aileye teslim edildi. Ceset üzerinde yapılan DNA testi ile açıklandı.

Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Cesedin, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile tespit edilmişti. Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

500

