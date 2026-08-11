Aksaray'da yangın: Bodrumdan çatıya sıçradı

Aksaray'da bir binanın bodrum katında çıkan ve asansör boşluğundan çatıya yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle yangın çıktı. Patlamalar da meydana gelirken, trafo deposunda çıkan yangın, asansör boşluğundan yayılarak çatıya ulaştı. Çatı alevlere teslim olurken, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından bina boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı