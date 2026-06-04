Bodrum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Gümbet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. yönetimindeki 48 BAS 614 plakalı kapalı kasa kamyonet ile E.A. idaresindeki 48 ADZ 043 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü E.A. ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonet ile motosikletin kavşakta çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulduğu anlar net şekilde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı