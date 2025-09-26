Haberler

Bodrum'da Yunan Adalarına Yüzerek Geçmeye Çalışan 5 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'dan denize giren 5 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından tespit edildi. Ekiplerce yakalanarak bota alınan göçmenler limana getirildi. 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
