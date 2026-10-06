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Bodrum'da Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 34 düzensiz göçmen yakalandı

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Bodrum'da Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 11'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmeye hazırlanan grup, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 11'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından kara üzerinde, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından karada yakalanan 23 düzensiz göçmen ile beraberindeki 11 çocuk, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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