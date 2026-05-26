Yaşlı çiftin yaşadığı konteyner yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir çiftin yaşadığı konteyner, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Çırkan Mahallesi Aydın Sokak'taki bir arazide bulunan konteynerde öğle saatlerinde elektrik tesisatından yangın başladı. Kısa sürede konteynerin alevlere teslim olduğu yangının ihbar edilmesinin ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde yaşlı bir çiftin yaşadığı ancak yangın esnasında çiftin konteynerde olmadığı öğrenildi. Yangın sonucu konteyner, içerisindeki ev eşyaları, 1 adet zeytin ağacı tamamen yanarken 2 adet zeytin ağacı kısmen yandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı