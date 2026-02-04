Haberler

Otomobile çarpıp şarampole devrildi: 1 yaralı

Otomobile çarpıp şarampole devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışmamak için manevra yapan bir vinç, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Vinç sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobile çarpıp şarampole devrilen vincin sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum - Milas Karayolu'nda seyreden vincin sürücüsü, Torba Kavşağı'ndan karayoluna giren otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Vincin sürücüsü o esnada sol şeritte seyreden araca çarpmamak için sağ şeride geçti.

Otomobile arkadan çarpan vinç, daha sonra yol kenarındaki çelik bariyerleri yıkıp şarampole devrildi. Yaralının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü A.C.G.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralının omzunda kırık olduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Yüz binlerce insanı zehirleyeceklerdi! Miktar öyle böyle değil