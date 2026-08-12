Haberler

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu ticareti yapan A.A. ve S.U. suçüstü yakalandı. Üzerlerinde ve araçlarında 7,5 gram skunk ile 43 bin 600 lira ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanırken, ikamette bulunan M.L.B. adli kontrolle serbest kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, sokak üzerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları sırasında A.A. ve S.U. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen takipte şüphelilerin, sokak üzerinde H.H. isimli şahısla uyuşturucu alışverişi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Uyuşturucu alışverişinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ve S.U.'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında ve kaldıkları ikamette de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 parça halinde satışa hazır toplam 7,5 gram skunk ile 43 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. İkamette M.L.B. isimli şahsın da kaldığının belirlenmesi üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve S.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.L.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de! Bu tarihe kadar sıfırlandı
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
4 ilde denize girmek yasaklandı

Peş peşe açıklandı! Çok sayıda il ve ilçede yasak kararı
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı

AVM tuvaletinde sabun bulamayınca bakın ne yaptı?
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi