Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 290 Gram Kokainle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otogarda yapılan operasyonda 290 gram kokainle yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın Bodrum'a uyuşturucu madde ile geleceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'dan Bodrum'a gelen şüpheli şahıs Bodrum otogarında yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 290 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa