Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 290 Gram Kokainle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otogarda kokain ile yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın Bodrum'a uyuşturucu madde ile geleceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'dan Bodrum'a gelen şüpheli şahıs Bodrum otogarında yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 290 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA