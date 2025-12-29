Haberler

Bodrum'da takla atan araçtan burnu bile kanamadı çıktı

Güncelleme:
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarında bulunan tabelaya ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters dönerken, araçtan kopan parçalar yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

