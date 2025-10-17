Bodrum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi ile 3144 Sokak'ın kesiştiği kavşakta yaşandı. Caddede seyreden hafif ticari araç, 3144 Sokak'tan kontrolsüz şekilde çıkan plakasız motosikletle çarpıştı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü H.T. ve yolcusu P.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA
