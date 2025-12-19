Haberler

Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı; yaralıların durumu stabil. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Umut Yöntem sevk ve idaresindeki 48 ABM 569 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı araca çarptı.

Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile A.Z., sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Yöntem'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title