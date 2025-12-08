Bodrum'da trafik kazası kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle 3 tekerli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde S.A. yönetimindeki 48 ATE 871 plakalı motosiklet, Ulus Caddesi'nden Mehmet Hilmi Caddesi'ne çıkan Erbil Gürül'ün (82) kullandığı 48 BZ 582 plakalı 3 tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında bilinci açık olduğu öğrenilen Erbil Gürül, bir anda fenalaştı. İç kanama geçirdiği değerlendirilen Gürül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan kazaya karışan S.A. adlı kız çocuğunun 14 yaşında olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA