Haberler

Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 04.25 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan Mertcan Agar idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarındaki toprak alanda durdu.

Kazada sürücü Hasan Mertcan Agar ile araçtaki Arda Özkan ve Mustafa Batın Nergiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Agar ile yolcu Arda Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti
İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı