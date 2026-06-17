Bodrum'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde refüje çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 04.25 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan Mertcan Agar idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarındaki toprak alanda durdu.

Kazada sürücü Hasan Mertcan Agar ile araçtaki Arda Özkan ve Mustafa Batın Nergiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Agar ile yolcu Arda Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı