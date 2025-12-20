Bodrum'da ana su hattı patladı, yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesine ana su isale hattının patlamasıyla yol yarıldı, derin çukurlar oluştu, tonlarca su boşa aktı.

Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, cadde üzerinde asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Ekipler tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı. - MUĞLA