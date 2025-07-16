Bodrum'da Su Alarak Tehlikeye Düşen Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Su Alarak Tehlikeye Düşen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su almaya başlayan 18 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak emniyete alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 3 kişi bulunan ve su almaya başlayan 18 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Kalesi önlerinde su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca suyu tahliye edilerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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