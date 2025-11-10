Bodrum'da Silahlı Saldırı Davasında 7 Sanık Tahliye Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 14 sanık, yeniden hakim karşısına çıkarken, sanıklardan 7'si tahliye oldu.

Olay, 16 Ağustos 2024 günü Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yıldız (32), yaşanan tartışma sonrası dört kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ateş açarak Seyat ve Yıldız'ı vurduktan sonra kaçtı. Olayda Seyat ve Yıldız yaşamını yitirirken polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Tutuklu olarak yargılanan 14 sanık, bugün Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmada beratlarını ve tahliyelerini talep ederken savcı tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkemeye verilen 15 dakikalık aranın ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Adem T., Hasan T., Naim Y., Ersan A., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'nin yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi. - MUĞLA