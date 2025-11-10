Haberler

Bodrum'da Silahlı Saldırı Davasında 7 Sanık Tahliye Oldu

Bodrum'da Silahlı Saldırı Davasında 7 Sanık Tahliye Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının davasında yargılanan 14 sanıktan 7'si yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Dava, 5 Ocak 2026'ya ertelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 14 sanık, yeniden hakim karşısına çıkarken, sanıklardan 7'si tahliye oldu.

Olay, 16 Ağustos 2024 günü Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yıldız (32), yaşanan tartışma sonrası dört kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ateş açarak Seyat ve Yıldız'ı vurduktan sonra kaçtı. Olayda Seyat ve Yıldız yaşamını yitirirken polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Tutuklu olarak yargılanan 14 sanık, bugün Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmada beratlarını ve tahliyelerini talep ederken savcı tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkemeye verilen 15 dakikalık aranın ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Adem T., Hasan T., Naim Y., Ersan A., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'nin yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.