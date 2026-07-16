Bitez'deki cinayet soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoran çıkışında ensesinden vurularak öldürülen 28 yaşındaki Muhammer Bilik cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Pazar gecesi Bitez Mahallesi'nde sahilde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masasına döndüğü sırada kimliği belirlenen B.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bilik, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise ara sokağa kaçıp motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar korkuyla olay yerinden kaçıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kapsamında cinayetin şüphelisi B.B., aynı gece suçta kullandığı değerlendirilen silahla birlikte Bitez Bergamut Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen B.B.'nin yanı sıra maktul Muhammer Bilik'in olay öncesinde birlikte yemek yediği 3 arkadaşı ile kimlikleri açıklanmayan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 7 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı