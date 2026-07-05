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Ruhsatsız silahlarla kaçarken kıskıvrak yakalandılar

Ruhsatsız silahlarla kaçarken kıskıvrak yakalandılar
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis denetimi sırasında kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız tabanca ve fişeklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisten kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız silahlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir işletmede denetim yaptığı sırada 4 şahıs ellerinde çantayla koşmaya başladı. Ekiplerin takibi neticesinde A.M.C., E.U., E.D. ve E.B. isimli dört şahıs kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ile 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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