Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan genç motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yalıçiftlik-Kızılağaç yolu Gerenkuyu mevkiinde yaşandı. Kızılağaç istikametine seyreden Rıdvan Acar (23) idaresindeki 48 AHF 466 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.A. (81) yönetimindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acar'ın bölgedeki bir otelin mutfak bölümünde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi. Acı haberi alan gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rıdvan Acar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA