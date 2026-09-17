Bodrum’da motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 32 yaşındaki sürücü Metin Ede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis Karayolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ede idaresindeki 48 AUT 829 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Metin Ede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı