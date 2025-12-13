Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli ihlallerde bulunan 5 motosiklet sürücüsüne toplam 264 bin 747 TL idari para cezası uygulandı.

İlçede son dönemlerde abart egzoz kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sürüş yapan motosiklet sürücüleriyle ilgili şikayetler artıyor. Artan şikayetler üzerine Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 264 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Teknik açıdan uygunsuz olduğu tespit edilen ve çevreye gürültü kirliliğine neden olan motosikletler ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA