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Bodrum'da kazaya karışan otomobilin önünde yangın çıktı, ölen yaralanan olmadı

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Bodrum'da kazaya karışan otomobilin önünde yangın çıktı, ölen yaralanan olmadı
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Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'nde 48 VB 451 plakalı otomobil tek taraflı kazaya karıştı; aracın ön kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri araçta kimsenin mahsur kalmadığını belirleyip yangını söndürdü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek taraflı trafik kazasına karışan otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta mahsur kalan olmadığını belirlerken, yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VB 451 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı.

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, otomobilin içerisinde mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kazada ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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