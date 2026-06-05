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Kafa kafaya çarpıştılar: 7 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 7 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik'ten Bodrum yönüne seyreden M.H. idaresindeki 42 D 6988 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen İ.A.Ö. yönetimindeki 35 VN 205 plakalı VIP minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbarın ardından sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan 6'sı ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. 1 yaralı ise hastaneye gitmek istemedi.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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