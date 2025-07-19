Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi

Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi
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Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde babasına ait işletmede çalışan 19 yaşındaki Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yok böyle bir ölüm şekli! 19 yaşında son nefesini böyle verdi

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Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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