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Bodrum'da 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 16 düzensiz göçmen ve 3 çocuk kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yapılınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgeye göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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