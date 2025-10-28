Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Olayında 9 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 kişinin öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklandı.

24 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2 göçmen sağ olarak kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğu bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum ile 3 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 17 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli tutuklanırken 5 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA