Bodrum'da göçmen botu su aldı: "Bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti"

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 21 düzensiz göçmen sağ, 1 düzensiz göçmen ise yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler ayrıca 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli yakalanırken, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı görüşmelerde kayıp göçmen bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı