Haberler

Bodrum'da göçmen botu su aldı: "Bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batan fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 1 göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 21 düzensiz göçmen sağ, 1 düzensiz göçmen ise yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler ayrıca 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli yakalanırken, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı görüşmelerde kayıp göçmen bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor