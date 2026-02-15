Haberler

Park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Park halindeki araçların üzerine yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, bir garaj sundurmasının yerinden kopmasına neden oldu ve park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Olayda bir minibüs ve otomobil hasar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada yerinden kopan sundurma, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

İlçede etkili olan fırtına, öğle saatlerinde hızını arttırdı. Fırtına sebebiyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'ta rüzgara dayanamayan garaj sundurması, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Olayda bir minibüs ve otomobilin hasar aldığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı