Park halindeki araçların üzerine yıkıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, bir garaj sundurmasının yerinden kopmasına neden oldu ve park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Olayda bir minibüs ve otomobil hasar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada yerinden kopan sundurma, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
İlçede etkili olan fırtına, öğle saatlerinde hızını arttırdı. Fırtına sebebiyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'ta rüzgara dayanamayan garaj sundurması, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
Olayda bir minibüs ve otomobilin hasar aldığı görüldü. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa