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Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Turgutreis Mahallesi'nde yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z'nin Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - 3. Sayfa

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