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Bodrum'da Engelli Birey Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli kalan 36 yaşındaki Hasan Tabak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak (36), bugün de hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan Tabak'a (36) arkadan çarptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada Hasan Tabak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü T.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi Hasan Tabak'ın 9 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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