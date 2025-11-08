Haberler

Bodrum'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Bodrum'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik kontağından başladığı ve evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Geriş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda elektrik kontağından yangın başladı. Alevler, evin çatısına da sıçradı. Alevleri ve dumanı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.