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Araştırma gemisinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye

Araştırma gemisinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden bir araştırma gemisinde yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden araştırma gemisinde bulunan bir şahsın yaralanması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bodrum açıklarında seyreden araştırma gemisinde bulunan bir personelin yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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