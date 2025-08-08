Bodrum'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kuzen Öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada K.K., kuzeni Erman K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme, K.K.'yı tutukladı. Şüpheli, olayları hatırlamadığını ve kullandığı ilacın uyku yaptığını öne sürdü.

Olay, 5 Ağustos saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.K (55), kuzenleri G.K. (30) ve Erman K. (22) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada K.K., Erman K.'yi göğsünden, G.K.'yi ise sırtından bıçakladı. Başından da darbe alan K.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Erman K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Erman K. toprağa verildi"

Erman K., 6 Ağustos'ta ikindi namazının ardından Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ağabeyi G.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli K.K. jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İlacın uyku yaptığını hatırlıyorum"

İfadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen K.K, "Olay tarihinde amcamın kahvehanesine gittim, orada konuşma esnasında Erman K. arkamdan kollarımı tuttu, G.K. ise beni darp etti. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık bir aydır kullandığım ilacın uyku yaptığını biliyorum. Erman'ı nasıl bıçakladığımı bilmiyorum, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Onlar benim kuzenim, takdir size ait" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
