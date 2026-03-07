Haberler

Merdivenden düşerek yaşamını yitirdi

Merdivenden düşerek yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 74 yaşındaki Eşref Gürkan Güney, evine götürdüğü ağır kargo nedeniyle merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak Güney kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 74 yaşındaki Eşref Gürkan Güney, sitedeki merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Eşref Gürkan Güney'e dün öğleden sonra bir kargo geldi. Ağır olduğu öğrenilen kargoyu tek başına evine götürmeye çalışan Güney, merdivenden düşerek ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekibi olay yerine geldi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Eşref Gürkan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kargo görevlisi ve çevre sakinlerinin ifadesine başvurdu. Vefatı, sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. Acı haberi alan çocuğunun ise Bodrum'a gelmek üzere ABD'den hareket ettiği öğrenildi. Eşref Gürkan Güney'in Bodrum'da toprağa verileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
