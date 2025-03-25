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Bodrum'da 33 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandi

Bodrum'da 33 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botla seyreden 33 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye hareket etti. Hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltın alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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