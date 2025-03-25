Bodrum'da 33 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye hareket etti. Hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltın alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA