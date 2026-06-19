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Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bottan 26 kişi kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenlerin bulunduğu botta hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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