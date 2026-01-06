Haberler

Firari Hükümlü Bodrum'da Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan K.Y. isimli firari, polis operasyonuyla yakalandı. Güvenlik birimleri tarafından uzun süredir takip edilen K.Y., Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunduğu araçta yakalandı. İhlal, hırsızlık, mala zarar verme ve silahla yağma suçlarından aranan şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 yıldır aranan ve hakkında 4 ayrı ağır suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik birimleri tarafından uzun süredir sürdürülen çalışmalar sonucu K.Y. (49)ismli firarinin olduğu belirlendi. Yapılan takipte şahıs, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda kullandığı araç içerisinde kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

Yakalanan firari konut dokunulmazlığını ihlal, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve silahla yağma suçlarından arandığı öğrenildi.

Yakalanan şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
