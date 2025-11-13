Haberler

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan bitkin haldeki düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bitkin halde bulunan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmen bir süre sonra bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen, bota alınarak kurtarıldı. Limana getirilip sağlık kontrollerinden geçirilen düzensiz göçmen, daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

