Bodrum Açıklarında 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalanan 9 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA